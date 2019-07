PADOVA - Un uomo di 67 anni è stato sequestrato in casa da due uomini che lo hanno rapinato di 120 euro e di una doppietta calibro 12, che teneva in casa. L'episodio è avvenuto alle 1.50 della scorsa notte a San Pietro in Viminario (Padova).



La vittima, Cesare De Angeli, era rientrato a casa dopo aver curato l'irrigazione notturna dei suoi campi. Stando a quanto da lui raccontato ai carabinieri, pare che si sia ritrovato i due uomini in abitazione al rientro, che gli hanno legato mani e piedi e lo hanno rapinato. Sarebbe stato lui stesso a liberarsi poco dopo e a chiamare il 112. Sul posto i militari di Monselice e i colleghi della compagnia di Abano Terme e del Nucleo investigativo.

