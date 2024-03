Padova, bloccano un tredicenne in bici per rubargli i soldi e lo picchiano: arrestati tre minorenni

PADOVA - Lo scorso lunedì 11 marzo, durante l’ordinario servizio di prevenzione e controllo del territorio svolto dalle pattuglie della Questura di Padova, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha tratto in arresto tre giovani di 15, 16 e 17 anni per il reato di rapina.

I FATTI

Intorno alle ore 16 è giunta una segnalazione al numero di emergenza 113 da parte di un minore di 13 anni che, a bordo della propria bicicletta, transitando in Ponte Molino, aveva subito un’aggressione da parte di un gruppo di quattro giovani che si erano a lui avvicinati chiedendogli soldi con fare minaccioso.

Un giovane ha bloccato la marcia della bicicletta chiedendo di consegnargli soldi, un altro giovane al rifiuto lo ha schiaffeggiato ed un altro ha frugato nel borsello che la vittima portava a tracolla alla ricerca di soldi e, non avendo trovato nulla, lo ha preso a calci. Con i tre bulli anche una ragazzina che però ha solo assistito all'episodio.

LA POLIZIA

La volante, immediatamente giunta sul posto, dopo aver raccolto le descrizioni dettagliate da parte della giovane vittima, ha rintracciato poco dopo il gruppetto in Piazza Forzatè. Una volta bloccati, i quattro ragazzi sono stati accompagnati in Questura. Si tratta di giovani di 15, 16 e 17 anni, tutti con precedenti in materia di reati contro la persona e reati contro il patrimonio. In particolare, nei confronti del 15enne e del 16enne è già stato emesso l’avviso orale del Questore di Padova. Una volta in Questura, il 15enne, anche dinanzi agli agenti della Squadra Volante, ha assunto un atteggiamento aggressivo, opponendo resistenza attiva nelle fasi di identificazione e spintonando gli agenti.

L'ARRESTO

A seguito degli accertamenti, acquisita la querela da parte della giovane vittima in compagnia della propria madre, e sentita la Procura della Repubblica dei Minori presso il Tribunale di Venezia, i tre giovani di 15, 16 e 17 anni sono stati arrestati per tentata rapina in concorso, con successiva traduzione per il 15enne e 16enne presso l’Istituto per minori di Treviso e con il riaffidamento alla famiglia per il 17enne, in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’Autorità giudiziaria. Nei confronti del 15enne si è proceduto anche al deferimento per il reato di resistenza e sanzionato in quanto trovato in possesso di un modico quantitativo di droga. Da ulteriori approfondimenti, è emerso che il 15enne ed il 17enne sono gli stessi autori del furto aggravato commesso nel corso della notte del 10 marzo ai danni di un negozio di Piazza de Gasperi, in compagnia di un 27enne italiano. Nella circostanza, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dopo aver rintracciato immediatamente il gruppo in Zona Stazione e successivamente accompagnamenti in Questura, ha proceduto all’arresto del 27enne e al deferimento in stato di libertà per i due minori.