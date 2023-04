SELVAZZANO - Pochi sapevano. L’allenatore e l’arbitro ne erano informati, ma per i compagni di squadra è stata una sorpresa essere parte della proposta di matrimonio pensata e realizzata in campo da Luca Marin, 40 anni, di Saccolongo, giocatore di calcio della prima squadra dell’Usma Padova. Un gesto che ha fatto centro nel cuore di Irina Ursu, 36 anni, compagna di Marin, già conquistata 15 anni fa, ma che domenica pomeriggio è rimasta sbalordita in tribuna da quello che aveva organizzato il suo compagno. Accanto a lei i figlioletti Riccardo di 9 anni e Dominic di 4 e gli amici che erano stati “invitati” via messaggio da Luca a vedere la partita a Caselle. Nessuno sapeva nulla, e in molti hanno pensato fosse il suo addio al calcio, una passione che coltiva da tanti anni.

L’INVITO

«Ore 15.30 al Mengato di Caselle va in scena l’ultima partita di campionato valida per l’accesso ai play-off per la promozione. Potrebbe essere la mia ultima in tutti i sensi, spettacolo assicurato anche nel post partita. Vi aspetto», è stato il messaggio Whatsapp inviato agli amici. La partita giocata in casa domenica dall’Usma era l’ultima di campionato e valeva per i play-off, che sono stati conquistati, per tentare la promozione: la tensione era alta. «Non ho voluto dire nulla ai compagni perché sapevo l’importanza della partita – ha raccontato Luca - e solo a gioco concluso, assieme all’allenatore, ho distribuito le magliette e ci siamo sistemati per formare la frase da far leggere dagli spalti. Nessuno fra gli amici si aspettava la proposta di matrimonio, qualcuno ha pensato volessi lasciare il calcio, invece ho voluto condividere questo momento con i miei compagni di squadra che considero una seconda famiglia».

LA FRASE

Indossate le magliette, con tanto di spazio bianco fra una parola e l’altra, sulle schiene dei compagni è comparsa la scritta “Irina mi vuoi sposare?” e dagli spalti la futura sposa non ha trattenuto le lacrime. «Pensavo fosse il saluto di fine campionato – ha detto Irina - ma non mi sarei mai immaginata un gesto simile da parte di Luca, sempre molto riservato. Sono rimasta sbalordita, e ovviamente ho accettato». Al centro del campo la proposta di matrimonio con la consegna dell’anello e il bacio di Luca e Irina circondati dall’affetto dei compagni di squadra e con accanto i due figli. «É stato un momento emozionante – ha detto l’allenatore Andrew Feltre – Tutto è avvenuto con pochi minuti di preparazione, abbiamo indossato le maglie per la proposta e condiviso la gioia dei futuri sposi. E anche questo vuol dire fare pare di una squadra».