Oltre 9.000 domande, ma i veri rifugiati sono 364. Spariti 4 su 10

PADOVA - Oltre 9mila casi esaminati (9.100), al ritmo di trecento al mese, dal 16 marzo del 2015, data in cui si è insediata la Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale. E il risultato nelle sue percentuali di base non cambia dimostrando che di veri profughi in giro ce ne sono pochi. I veri profughi sono coloro che hanno diritto allo status di rifugiato e sono stati fino ad agosto 364, ovvero il 4 per cento. Bisogna dire che la Commissione sta esaminando i casi raccolti nelle province di Padova e Venezia...