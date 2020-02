CAMPODARSEGO (PADOVA) - Si è finto un funzionario di Poste Italiane ed è riuscito a svuotare il conto corrente di un'ignara vittima. È accaduto nel novembre scorso. L'altro giorno il responsabile del raggiro è stato identificato e denunciato per truffa. Si tratta di V.S., 41 anni, residente in provincia di Napoli.



Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Campodarsego del maresciallo Francesco Adelio Rosato, l'uomo ha contattato prima per via telematica e poi telefonicamente una venticinquenne di Campodarsego con regolare conto corrente postale. Alla ragazza il sedicente funzionario ha riferito che la sua carta di credito era in scadenza e doveva essere rinnovata. In buona fede la vittima si è lasciata guidare dal finto funzionario per rinnovare il documento. Nella procedura ha commesso l'errore di fornire al truffatore anche dati legati al suo conto.



Ebbene, V.S. si è fatto consegnare tutti i dati possibili collegati al conto corrente, ma invece di effettuare quell'improbabile rinnovo, ha spillato alla malcapitata 7mila euro. La cifra è stata dirottata su più conti correnti vicini al truffatore che poi si è reso irreperibile. Quando infatti la venticinquenne si è resa conto di cosa fosse accaduto ha provato a contattarlo nuovamente, ma ha trovato la sua utenza telefonica disattivata. Intuendo di essere stata raggirata, si è così recata in caserma dai carabinieri per formalizzare regolare denuncia. I militari dell'Arma l'altro giorno sono riusciti ad identificare e denunciare il truffatore. Si è scoperto che l'uomo non è nuovo a questo genere di reati. I carabinieri del Comando provinciale lanciano un appello alla collettività affinchè diffidino di operazioni online se prima non hanno raccolto elementi precisi relativi su chi le propone. Il mondo delle truffe online è in continua evoluzione ed è fondamentale mantenere la necessaria lucidità per evitare di incorrere in perdite economiche anche di una certa portata.

