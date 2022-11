PADOVA - Gli autobus sono troppo vecchi e piove dentro. A denunciarlo non è qualche studente o un comitato dei pendolari, ma il vicepresidente della Provincia – con delega al Trasporto pubblico – Vincenzo Gottardo. «Sì, purtroppo la situazione è questa – ha scandito l’esponente centrista – martedì scorso, in concomitanza con i l forte maltempo che si è abbattuto anche sul nostro territorio, ho ricevuto più di qualche segnalazione molto preoccupante».

Piove dentro i bus

«Su una, in particolare, non si può tacere – ha aggiunto – M i è stato raccontato, infatti, che all’interno di un vecchio bus utilizzato per il servizio extraurbano pioveva dentro. L ’acqua entrava dai finestrini laterali e dai pali che sono posizionati n el mezzo su cui ci si può attaccare per non cadere se si resta in piedi».

«Scene di questo tipo non sono tollerabili nel 2022 – ha detto ancora il numero due di palazzo Santo Stefano – È vero, con Busitalia è stata raggiunta lo scorso aprile un’intesa grazie alla quale l’azienda si impegna a rinnovare il suo parco mezzi entro fine anno. Detto questo, però, dei controlli n ei bus in servizio vanno fatti anche adesso. Non si possono esporre gli utenti a questi disservizi. Anche perché a oggi per garantire le corse vengono utilizzati mezzi che hanno anche vent’anni». I numeri, d’altro canto, danno ragione a Gottardo.

La situazione