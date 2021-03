Piecenza d'Adige. Scontro fra un furgone e un trattore: morto un uomo Foto

PIACENZA D'ADIGE (PADOVA) - Incidente mortale oggi, martedì 2 marzo, poco dopo le 9 di mattina a Piacenza d'Adige, nel Padovano. Morto un uomo.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Badia lungo la SP 91 per lo scontro tra un furgone e un trattore: deceduto l’autista del mezzo commerciale. I pompieri arrivati da Este e Rovigo con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem, ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo 75 enne alla guida del furgone. Illeso l’agricoltore alla guida del trattore. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Ultimo aggiornamento: 11:24

