Pestaggi e minacce con pistola nel condominio: intera famiglia nei guai

di C.Arc.

MASERÀ - Si sono trovati nel posto sbagliato nel momento sbagliato e sono finiti in un vortice di problemi che soltanto l'intervento dei carabinieri è riuscito ad azzerare. Dissidi tra vicini, beghe condominiali. Situazioni che sono all'ordine del giorno, ma che in questo caso hanno costretto una coppia di cittadini albanesi di Maserà a vivere una vita d'inferno. Fino all'intervento dei militari dell'Arma della stazione di Albignasego che hanno individuato gli aguzzini per poi denunciarli. A finire nei guai è stata un'intera famiglia, A.Z. di 75, A.F. di 72 e S.Z. di 45 anni. Sono stati indagati per minacce, lesioni personali e tentata induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.



