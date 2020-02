Persona investita sui binari: vittima un 50enne. Treni cancellati e in ritardo

Persona investita sui binari da un treno a Padova alle 6.45 di stamani, lunedì 17 febbraio: cancellazioni e ritardi nella circolazione del treni in transito per la città del Santo. La vittima dell'investimento è un uomo di 50 anni, la vittima si sarebbe uccisa.



+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++



CIRCOLAZIONE DEI TRENI - ore 7:30



Il traffico è in graduale ripresa.



Maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti per i treni in viaggio.



In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale.



Treni direttamente coinvolti:



· FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) - Napoli Centrale (11:48)



· FR 9706 Venezia Santa Lucia (6:48) - Milano Centrale (9:15)



· FR 9708 Venezia Santa Lucia (7:18) - Milano Centrale (9:45)



· FB 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:50)



· RV 2296 Rovigo (6:11) - Venezia Santa Lucia (7:20)



· RV 2222 Bologna Centrale (6:15) - Venezia Santa Lucia (8:20)



· RV 2225 Venezia Santa Lucia (6:40) - Bologna Centrale (8:50)



· R 20453/20454 Mantova (5:40) - Venezia Mestre (8:22)



· R 20804 Venezia Santa Lucia (6:04) - Verona Porta Nuova (8:20)



· R 20809 Vicenza (6:08) - Venezia Santa Lucia (7:26)



· R 20674 Ferrara (6:15) - Venezia Santa Lucia (8:09)



· R 20675 Venezia Santa Lucia (6:51) - Rovigo (8:32)



· R 20808 Venezia Santa Lucia (7:04) - Verona Porta Nuova (9:26)



· R 11102 Padova (7:07) - Montebelluna (7:53)



· R 5904 Padova (7:12) - Bassano Del Grappa (8:20)



Treni cancellati:



· R 20811 Padova (6:49) - Venezia Mestre (7:22)



· R 20823 Verona Porta Nuova (7:06) - Venezia Santa Lucia (9:26)



· R 20815 Vicenza (7:08) - Venezia Santa Lucia (8:26)



· R 20814 Venezia Santa Lucia (7:34) - Vicenza (8:52)



· R 20812 Venezia Mestre (7:35) - Padova (8:13)



Treni parzialmente cancellati:



· RV 2703 Verona Porta Nuova (6:22) - Venezia Santa Lucia (7:50): limitato a Vicenza (7:01)



· RV 2706 Venezia Santa Lucia (7:10) - Verona Porta Nuova (8:38): origine da Vicenza (7:58)



· R 20813 Verona Porta Nuova (5:40) - Venezia Santa Lucia (7:56): limitato a Padova (7:08)



· R 20817 Brescia (5:45) - Venezia Santa Lucia (8:56): limitato a Vicenza (7:31)



· R 20806 Venezia Santa Lucia (6:34) - Verona Porta Nuova (8:34): origine da Vicenza (7:52)



· R 20679 Venezia Santa Lucia (7:51) - Rovigo (9:36): origine da Padova (8:41)