Maserà. La lap dance dello storico Penthouse club trasloca e si rinnova. Zulian: «Avremo allestimenti glamour»

ALBIGNASEGO/MASERÁ (PADOVA) - Il Penthouse Club cambia sede: lo storico locale di lap dance aperto 19 anni fa in via delle Industrie ad Albignasego ha chiuso da qualche settimana per riaprire in via Mattei a Maserà con ambienti del tutto nuovi, più accoglienti e riservati. «Il contratto di locazione non è stato rinnovato anche per incomprensioni con la proprietà dell'immobile - ha dichiarato il padovano Federico Zulian, consulente legale della gestione del locale - Il nuovo Penthouse sarà un circolo diverso dal precedente, con arredamenti e allestimenti glamour e rilassanti per coccolare la clientela che dovrà sentirsi come a casa e poter parlare con le ragazze magari bevendo un drink con il giusto sottofondo musicale.

Il club, riservato ai soci cui viene rilasciata tessera gratuita, sarà aperto da lunedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 23.30 alle 4, venerdì, sabato e prefestivi dalle 23.30 alle 6. «Agli ultimi anniversari sono intervenute come madrine Vittoria Risi e Jolie Innocenti e i 20 anni verranno celebrati con una festa in grande stile. Negli anni sono passate tante popolari artiste del genere soft e hard come Cicciolina, Barbarella Jessica Rizzo, Edelweiss, Mercedes Ambrus con il noto manager Riccardo Schicchi fino all'americana Tera Patrick, considerata la pornostar più famosa a livello mondiale; nel 2006 il locale è stato il primo in Veneto dove si è esibita Brigitta Bulgari, all'epoca star a luci rosse molto richiesta». Da dove arriva la clientela? «Il bacino d'utenza è sempre stato molto ampio con utenti in arrivo da Rovigo, Vicenza e Verona, ma anche turisti stranieri visto che è ormai l'unico lap dance conosciuto in terra padovana».