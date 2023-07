Soldi da Azienda zero alla Fondazione Scuola di sanità pubblica, Simionato prosciolta. Mantoan e Stefani assolti

PADOVA - Domenico Mantoan, ex direttore regionale della sanità e ora dg di Agenas, e Alessandra Stefani, dipendente amministrativa dell'Ulss di Vicenza e distaccata alla Ssp, sono stati assolti in rito abbreviato mentre Patrizia Simionato, ex direttrice di Azienda Zero, è stata prosciolta all'udienza preliminare. Nei confronti dei tre la Procura aveva ipotizzato il reato di induzione indebita a dare o a promettere utilità, per un versamento di 20 mila euro dalla stazione appaltante della sanità veneta alla Fondazione Scuola di sanità pubblica (Ssp).

La vicenda riguarda un provvedimento firmato da Mantoan il 4 agosto 2020 per il trasferimento di un contributo di 20 mila euro alla Fondazione Ssp, per un dipendente, allo scopo di aumentarne la produttività.