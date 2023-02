PADOVA - Non solo disagio per i cittadini, ma anche un danno importante per le imprese che lavorano con il turismo: le associazioni di categoria denunciano le importanti perdite legate al caos passaporti, che nel 2022 ha fatto saltare oltre un migliaio di viaggi solo nel P adovano. L’attesa per l’ottenimento o il rinnovo del documento, alla fine dello scorso anno, si prolungavano da cinque a sei mesi, cosa che ha messo molti padovani nell’impossibilità di prenotare, o addirittura nelle condizioni di dover rinunciare ai viaggi già programmati. Nelle ultime settimane grazie al lavoro della q uestura i tempi si sono un po’ accorciati, ma i problemi permangono. Il fenomeno è nazionale e Padova non fa eccezione. Rispetto ad altre città, in più, soffre particolarmente di queste limitazioni: sia perché il popolo dei viaggiatori a Padova è molto numeroso e sia perché, avendo un importante tessuto industriale, c’è anche un rigoglioso mercato di viaggi business ora in seria difficoltà.

Le perdite

« Solo per la provincia di Padova - sottolinea Francesco Mattiazzo, p residente di Assoturismo Confesercenti del Veneto Centrale - parliamo di oltre due milioni di euro persi per colpa di 1200 disdette. La situazione è molto pesante, tanto per i cittadini quanto per gli operatori del settore, che dopo il lunghissimo stop dovuto alla pandemia erano finalmente in ripresa. La perdita in termini di volumi di fatturato è davvero importante: non concentriamoci solo sul numero di disdette, perché i viaggi per i quali serve passaporto sono quelli dove per l’agenzia c’è più lavoro, quindi anche più margine di guadagno ovviamente. Quindi se un cliente sceglie anche solo di cambiare meta, ovviando così al problema del passaporto, c’è comunque una perdita. A Padova, poi, c’è una fetta molto importante di viaggi business: i manager hanno ripreso a muoversi e le difficoltà che si sono create limitano, di fatto, anche gli affari per le imprese».

«Il disagio è enorme - rincara ulteriormente la dose Giancarlo Reverenna, p residente Fiavet-Confcommercio (Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo) -. P er le imprese di settore che stanno perdendo fatturato, per le aziende che devono curare le relazioni internazionali, per le compagnie aeree. E poi, naturalmente, anche per i cittadini che non possono muoversi dove desiderano e che dopo due anni di assoluta limitazione degli spostamenti avrebbero oggi tantissima voglia di viaggiare, invece si ritrovano bloccati a causa delle lungaggini burocratiche. Stiamo assistendo ad un disservizio pubblico che, di fatto, impedisce le libertà individuali garantite dalla Costituzione. Già solo questo, mi sembra, denota l’urgenza di muoversi sulla questione».

In alta stagione