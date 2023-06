PADOVA - Un parco pubblico da 130mila metri quadrati alla Guizza che si aggiunge ai quasi 200mila del futuro parco Iris quando sarà ultimato il raddoppio. La dotazione di Padova vedrà da qui a due anni crescere due polmoni verdi di enorme peso sulla città. Anche perchè da quanto si legge nel progetto del parco Guizza, questo sarà particolarmente dedicato allo sport con una grande rete di attrezzature. E sopratutto sarà il primo parco in sinergia con un altro comune, Albignasego, che vi collegherà i suoi spazi verdi.



L'AREA

La Giunta nei giorni scorsi ha approvato il progetto definitivo del Parco, reso possibile a seguito di un'operazione di perequazione urbanistica. Siamo in una zona delimitata da via Diano, via Confortini, gli impianti del rugby Petrarca e il parco Modì di Albignasego. Su un'area di 80.925 metri quadrati ben 63.702 mq diventeranno parco, il 78,72% dell'area. Nei restanti 17.000 metri i privati che hanno ceduto il terreno al Comune potranno in cambio costruire 12 bifamigliari per una sessantina di residenti.

All'area acquisita va aggiunta quella dell'attuale Parco Gozzano e del verde vicino per un totale di circa 100mila metri quadri sul territorio del Comune di Padova che diventano circa 130.000 considerando il parco di Albignasego. Il progetto ha raccolto le indicazioni emerse dagli incontri e dal confronto con il Comune di Albignasego e con i cittadini attraverso la Consulta 4B, in particolare verrà realizzato un vialetto che consentirà di raggiungere comodamente la fermata del tram Guizza.



L'INVESTIMENTO

Il costo del progetto è di 3 milioni di euro, 2,7 dei quali finanziati con gli oltre 21 milioni di fondi Por Fesr (Programma operativo regionale - Fondo europeo sviluppo regionale) che ricadranno sull'ambito territoriale di Padova, e che saranno ratificati dalla Regione entro l'autunno. I restanti 300 mila euro sono un finanziamento proprio del Comune. I lavori saranno avviati già nel 2024.



BRESSA

L'assessore al Verde Antonio Bressa: «È un passo importante per andare a realizzare un grande parco che sarà dedicato allo sport e al benessere per tutte le età, valorizzando il verde già presente nella zona. Un'area verde attrezzata, con strutture per lo sport e il tempo libero di ultima generazione, anche per mantenere la vocazione dell'area oggi molto frequentata non solo da famiglie e bambini, ma anche da persone che ricercano benessere e attività fisica. Punto di forza di questo nuovo parco sarà proprio la continuità con il Comune di Albignasego, un'area verde che crea quindi una connessione tra comuni, e permette quindi una maggior condivisione anche dei servizi, come ad esempio il trasporto pubblico».



AL CENTRO LO SPORT

Sfogliando la relazione tecnica al progetto viene subito all'occhio il carattere ludico sportivo del parco. Nei vari "anelli" con cui è concepito troveranno posto delle attrezzature per l'attività all'aria aperta con una grande varietà di strumenti. Si comincia con le barre per il corpo libero anche a gruppi del primo anello. Nel secondo anello ci saranno macchine per allenare tutti i gruppi muscolari del corpo, sia per la parte superiore (pressa toracica, pressa per deltoidi, remo orizzontale e macchina dorsali) che inferiore (la pressa gambe consente di allenare tutti i muscoli in un unico esercizio) mentre la Panca Sit Up e Panca per gli esercizi lombari si focalizzano sui muscoli centrali.



Nel terzo anello si praticano esercizi cardio tramite diversi tipi di attrezzi come city bike, per le gambe, o bici per braccia e dorso-braccia che può essere utilizzata in piedi, seduti o su sedia a rotelle. L'Ellittica offre la possibilità di eseguire un allenamento workout completo che rafforza glutei e arti inferiori concentrandosi sullo stabilizzatore dei muscoli core. Il trampolino ha benefici cardiovascolari e può essere utilizzato da tutti, più e meno allenati, grazie alla presenza del manubrio su cui appoggiarsi. L'anello 4 permette la pratica del parkour. Infine ci saranno due campetti multifunzionali per gli sport socializzanti dei bambini.