Montegrotto. Parcheggi per proprietari di animali disabili vicino al veterinario, il sindaco: «Siamo i primi in Veneto»

MONTEGROTTO (PADOVA) - Due stalli di sosta espressamente riservati agli automobilisti proprietari di animali di grossa taglia che, per incapacità di deambulare autonomamente, devono essere trasportati in braccio o attraverso un carrellino all'ambulatorio veterinario specializzato in terapie riabilitative che si trova poco distante. Il Comune di Montegrotto ne ha deciso l'installazione in via Roma, a ridosso di Piazza Mercato. «I motivi per cui gli animali hanno bisogno di riabilitazione possono essere tanti - spiega il sindaco Riccardo Mortandello -: ci sono i cani paraplegici, tetraplegici e anche con gravi zoppie invalidanti. Montegrotto è da sempre un Comune attento alle esigenze degli animali, già da anni ad esempio abbiamo istituito il divieto di botti e fuochi d'artificio».

«Questi posti-auto, che ci sono stati espressamente richiesti dall'ambulatorio veterinario, sono un ulteriore motivo di attenzione nei confronti dei nostri amici a quattro zampe e dei loro proprietari», aggiunge il consigliere comunale Omar Turlon che ha seguito l'iter dell'iniziativa, la prima in Veneto. Gli stalli di cortesia, che sono stati oggetto di un'apposita ordinanza e per i quali l'Ufficio tecnico municipale ha dovuto studiare una segnaletica specifica, consentono di sostare per un tempo massimo di 90 minuti nei giorni feriali, in un orario compreso tra le 8 e le 20. Accanto, ne sono stati istituiti nella stessa zona altri 4 con sosta autorizzata sempre con disco orario di 60 minuti. Gli stalli sono stati individuati nelle vicinanze del complesso Dedalo, in una posizione facilmente raggiungibile anche il giovedì, giorno del mercato settimanale a Montegrotto, quando il traffico automobilistico è più intenso. Parcheggi riservati al soccorso degli animali non sono però previsti dal Codice della Strada. «Così come per i parcheggi rosa - sottolinea il sindaco - ci affidiamo alla responsabilità e al senso civico dei cittadini invitati a rispettare i soggetti beneficiari di questi posteggi riservati, che a loro volta provvederanno ad attenersi alle regole».