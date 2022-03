Acrobazie sullo scooter senza revisione: doppia multa. Arriva il papà in auto: maneanche lui è in regola e finisce nei guai

LOREGGIA (PADOVA) - Padre e figlio alla guida completamente fuori regola, scattano sanzioni per quasi mille euro. Doppio colpo della Polizia locale della Federazione, coordinata dall'istruttore Michele Capovilla. I poliziotti hanno notato un centuaro compiere manovre azzardate in sella al suo scooter e lo hanno fermano. E' successo venerdì 25 marzo nella piccola frazione di Loreggiola a Loreggia. Il ventunenne era alla guida di uno scooter privo di revisione ed è scattato un primo verbale di 173 euro. E' stato poi dato il permesso al giovane di portare il mezzo a casa. Poco dopo però lo stesso mezzo è stato notato ancora in strada mentre impennava in mezzo al traffico. Riconoscendolo, gli agenti hanno deciso di andare a casa del ragazzo ad attenderlo. Vedendo il personale in divisa il ventunenne ha abbandonato lo scooter e si è messo a correre tra i campi. Bloccato, è stato multato una seconda volta perché guidava con la ruota anteriore sollevata. A quel punto sul posto è arrivato il padre del ragazzo in auto. Anche lui si trovava su un mezzo privo di revisione ed è anche emerso che aveva la patente sospesa da qualche mese. L'uomo a sua volta è stato multato di 168 euro per aver guidato durante il periodo di sospensione della patente. Il suo documento di guida verrà ora revocato dalla Prefettura.