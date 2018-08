Scopre che da due anni pagava il canone Adsl a un truffatore siciliano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOMBOLO - Da due anni, residente a Tombolo,, a servizio della casa di Z.S, di Misterbianco, provincia di Catania. Il siciliano, scoperto dai carabinieri di Tombolo ai quali la vittima si era rivolta, è stato denunciato per truffa.Secondo le risultanze delle indagini, il catanese nell'ottobre 2016 aveva attivato nella sua abitazione in Sicilia una linea Adsl intestandola al sessantenne di Tombolo e comunicando alla compagnia telefonicadella sua vittima: in questo modo riusciva pure a fargli pagare il canone direttamente sul conto corrente. E la cosa è andata avanti tranquillamente per due anni. La vittima della truffa se ne è accorta infatti solo pochi giorni fa, quando ha ricevuto una lettera dalla compagnia telefonica. Ha scoperto così che per due anni aveva pagato il canone per l'Adsl ad un siciliano e si è rivolto ai carabinieri, che hanno smascherato il truffatore dopo una settimana di indagini.