Gli rovescia la birra addosso per sbaglio: lui lo investe, lo trascina e scappa

di Marina Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Due camerunensi, alla fine di un venerdì notte di divertimento all'African image di via Bernina, hanno iniziato a litigare perché uno. Dalle parole, sono arrivati alle mani, finché uno dei due Lionel Bamseck, 34 anni, regolare e residente in città, non è montato in auto e hail connazionale, 45enne, anche lui regolare in Italia,, senza prestargli soccorso. La vittima ora è in prognosi riservata e Bamseck è statoe si trova nel carcere di via Due Palazzi...