© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Traffico di droga gestito da albanesi a Padova. Arrestato uno spacciatore e denunciata una donna che, sebbene resasi responsabile della medesima condotta, non è stata privata della libertà personale a causa della particolare condizione fisica (è infatti al settimo mese di gravidanza). Contestualmente sono stati rinvenuti e sequestratTutto è cominciato nella giornata del 25 giugno quando una pattuglia ha individuato un’auto, una Fiat Croma, nota ai militari quale possibile mezzo utilizzato per lo spaccio in città. Avendo il sospetto che i due soggetti a bordo fossero intenti ad intraprendere la giornaliera attività di traffico di stupefacenti, i Finanzieri hanno allora deciso di fermarla e sottoporla a controllo:L’auto era condotta da T.K. (di anni 29), con al suo fianco A.E. (di anni 28), donna con precedenti specifici, in avanzato stato di gravidanza, condizione sfruttata per aggirare o comunque limitare la possibilità di essere fermati dalle Forze di Polizia.Visto il rilevante quantitativo di stupefacente i due soggetti, di nazionalità albanese, si sono resi responsabili di detenzione illecita di sostanza stupefacente (art. 73 c. 1 D.P.R. 309/90): il primo è stato associato presso la Casa Circondariale di Padova; la seconda, visto il particolare stato di salute ed avendo avvertito forti dolori addominali durante il controllo, è stata accompagnata presso il locale Pronto Soccorso per degli esami medici e, al fine di preservare la salute del nascituro, denunciata a piede libero.Le successive perquisizioni locali presso la dimora (quartiere Torre di Padova) hanno consentito di rinvenire, in seguito ad approfondite ricerche ancheprospiciente l’abitazione, 6.200,00 euro in contanti, nascosti nel terreno. Erano stati interrati anche quattro panetti di colore nero, del tutto uguali per volume, peso, forma e colore a quello sottoposto a sequestro a carico di T.K. e A.E. in precedenza, contenenti complessivamente 2,078 kg di eroina, anch’essi sottoposti a sequestro.