Ritrovato in Prato della Valle l'operaio scomparso da domenica scorsa

PADOVA - Sta bene ed è stato riaffidato ai suoi famigliari l'operaio di 33 anni che aveva fatto perdere le proprie tracce da domenica scorsa . L'uomo, dopo un pranzo col padre, non s'è più fatto vivo con la famiglia. Sono stati interminabili giorni di apprensione per i genitori e il fratello che avevano diramato l'appello di ricerca su tutti i social network, deunciando la scomparsa anche ai carabinieri. Il 33enne è stato ritrovato dai militari ieri poco dopo la mezzanotte in Prato della Valle. L'operaio, secondo il padre, era «molto tranquillo, sereno e particolarmente felice di iniziare un nuovo lavoro il giorno dopo».