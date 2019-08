Scomparso da casa operaio 33enne: Massimo non si fa vivo da domenica

PADOVA - Un operaio di 33 anni è scomparso da domenica scorsa e non s'è più fatto vivo con la famiglia. Massimo Berto, domenica, ha pranzato col padre. Poi è uscito di casa e non è più tornato. Lunedì avrebbe dovuto iniziare un nuovo lavoro, ma l'hanno atteso invano: non si è mai presentato. Il padre ha denunciato la scomparsa del figlio ai carabinieri di Padova, le indagini sono in corso. Chi l'avesse incontrato o potesse fornire informazioni utili è pregato di informare i carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA