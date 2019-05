Paolo Noventa: «Freddy bugiardo, la nostra Isabella l'hai uccisa tu»

di Marco Aldighieri

PADOVA - «Non credo a una sola parola pronunciata da Freddy Sorgato. È solo un bugiardo e ha ucciso mia sorella». Sono le dichiarazione di fuoco di Paolo Noventa, il fratello di Isabella, all’indomani della lettera scritta al Gazzettino dall’autotrasportatore di gasolio, in carcere dal 16 febbraio del 2016, dove mette nero su bianco come la segretaria di Albignasego non sia morta e come nella sua villa di Noventa non sia stato commesso alcun omicidio. «Le sue menzogne hanno fatto male a mia madre e a tutta la mia famiglia. E hanno fatto male anche a lui, perchè solo dicendo la verità potrebbe forse ottenere qualche beneficio. Magari uno sconto sulla pena. Ma dall’inizio ha sempre e solo mentito».