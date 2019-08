S'arrampica sull'albero per prendere il pallone, si spezza il ramo: è grave

GAZZO PADOVANO - Si arrampica sull'albero per recuperare un pallone: ma si spezza un ramo e cade da oltre tre metri di altezza. È quanto accaduto ieri 18 agosto, in tarda serata, nel parco "Brenta Viva" ad un albanese di 47 anni, M.D., residente a Vicenza. L'uomo, precipitando a terra insieme al grosso ramo, si è fatto molto male: è stato portato all'ospedale di Padova con l'elisoccorso, ed è stato ricoverato in codice rosso per numerosi traumi. Non è in pericolo di vita.

