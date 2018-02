di Marina Lucchin

PADOVA -che gestivano lo spaccio di droga a Città giardino. Ogni giorno i pusher vendevano in tutto tra i 20-25 grammi di cocaina a poco più di 70 clienti abituali, tutti italiani, per un giro d’affari da 18-20mila euro in 15 giorni. E lui, il capo dell’organizzazione di spacciatori,, marocchino, gestiva la banda via telefono, spostandosi in continuazione,, per non farsi prendere dalla polizia. La strategia ha funzionato per qualche tempo, ma alla fine gli agenti della Squadra mobile, guidata da Mauro Carisdeo, gli hanno stretto le manette ai polsi e portato in carcere.