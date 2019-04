di Alberto Rodighiero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Case popolari, il Comune pubblica il bando da cui è stato eliminato il criterio di anzianità di residenza voluto da Bitonci. L’assessore alla Casa Marta Nalin, però, punta il dito contro la Regione: «Con le nuove norme si rischia di discriminare chi ha più bisogno». È stato pubblicato ieri su Padovanet il bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 2019. Le domande potranno essere presentate dal 16 aprile al 31 maggio online mediante assistenza dei Caf accreditati dal Comune. Il bando contiene una novità politicamente molto rilevante. Nel nuovo dispositivo, infatti, è stata cancellata con un tratto di penna la norma sull’anzianità di residenza introdotta dalla giunta Bitonci. In questo modo, chi vive a Padova da più di 10,15 o 20 anni, non avrà più dei punti aggiuntivi nella graduatoria per l’assegnazione delle case Ater. Tra le novità introdotte ci sono anche dei punteggi premiali in favore di anziani e di persone già seguite dai Sevizi sociali.