Bimbo di due anni si chiude in auto, fa caldo e gli agenti rompono il vetro

PADOVA - Momenti di paura a Padova per un bimbo di due anni che si è chiuso nell'abitacolo dell'auto. Il piccolo era appena tornato dal supermercato insieme alla mamma, una padovana di 31 anni. Mentre la donna scaricava la spesa dal portabagagli nel cortile di casa, il bimbo seduto ancora sul seggiolino giocava con le chiavi, finché, premendo il pulsante di chiusura, non è rimasto intrappolato all'interno. Visto il caldo della tarda mattinata, la donna si è agitata molto e non è riuscita a fare altro se non richiedere l'intervento della polizia. Due agenti arrivati sul posto hanno così spaccato il vetro del finestrino opposto al seggiolino, liberando il bambino in lacrime e riconsegnandolo alla madre.

