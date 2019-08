© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSPEDALETTO EUGANEO (PADOVA) - Questa mattina, 12 agosto, poco dopo le 8, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma a, presso una filiale della Banca di Credito Cooperativo per un principio diI vigili del fuoco arrivati da Este, hanno subito messo in sicurezza il luogo. Il principio di incendio è stato causato dal, che hanno prodotto una notevole quantità di. Sul posto anche i carabinieri. L'intervento dei vigili del fuoco è terminato con l'evacuazione del fumo dai locali della filiale.