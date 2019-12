Uccise il padre e bruciò il corpo nella facoltà di Chimica, ora torna in cella

di Marina Lucchin

PADOVA - Diciotto anni fa uccise il padre e ne bruciò il cadavere nella sede della facoltà di Chimica di via Marzolo. Uscito dal carcere, espiata la pena, Paolo Pasimeni , 41 anni, da qualche tempo aveva iniziato a lavorare in un'azienda di via San Crispino, dove l'11 novembre gli addetti di una ditta di derattizzazione, impegnati in una disinfestazione dell'edificio, hanno rinvenuto unaAllertati dall'impresa, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione, sia sul posto di lavoro che a casa dell'uomo: l'arma era rubata e Padimeni era in possesso anche ditra cui nandrolone, la cui vendita è vietata. Per questo il quarantunenne è tornato dietro le sbarre. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Padova, nella tarda mattinata di ieri, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.