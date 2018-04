Passeggiate filosofali e "Mondo a Colori", le novità del Giardino monumentale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Anche nel ponte del 1 maggio il Giardino monumentale di Valsanzibio resterà aperto dalle 10 alle 19.30 (orario continuato) con molte iniziative in programma. Oltre alla visita in autonomia, si potrà scegliere tra visite guidate standard o superior, alle 11 e alle 15, alla scoperta dele della storia delle famiglie che si sono susseguite alla proprietà. Inoltre si potrà partecipare alle, analista junghiano.E ancora il 1. maggio "", spettacolo teatrale per bambini sulla creazione del mondo, in replica alle ore 11 e alle 15.30, liberamente ispirato ad una fiaba tradizionale africana, in cui si racconta l'origine del mondo a partire dalla musica. Lo spettacolo è fortemente legato agli elementi naturali. Un turbinio di sorprese colorate e meraviglia volte a sorprendere il bambino e coinvolgerlo nel racconto. In scena un'attrice e un musicista. Con Federica Manna e Giuseppe Viaro, regia di Manuela Frontoni, testo di Antonio Irre, ispirato ad una fiaba tradizionale africana, a cura di Auló Teatro.Il Giardino è un'opera barocca di metà ‘600 realizzata dalla nobile famiglia veneziana, diventato poi proprietà della famigliadal 1929 e considerato uno dei Giardini storici più importanti d’Europa, famoso per l’alta simbologia che vi si può leggere ispirata dae noto anche per lo stupendo labirinto in bossi secolari.