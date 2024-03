Sciopero treni 23 e 24 marzo: orari e fasce di garanzia. Da Trenitalia a Italo, weekend difficile per chi viaggia

Sciopero treni 23 e 24 marzo 2024, weekend difficile per chi si mette in viaggio. L'agitazione nazionale è stata proclamata da alcune sigle sindacali autonome (CUB Trasporti, SGB e USB) per il personale del Gruppo Fs Italiane. Disagi e disservizi si potrebbero avere anche per Italo e Trenord.

Sciopero dei treni il 23 e 24 marzo, corse a rischio: orari e quali sono le fasce di garanzia

Gli orari

Secondo quanto comunica il gruppo Fs in una nota, la mobilitazione, che inizierà alle 21 di sabato 23 fino alle ore 21 di domenica 24 comporterà cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia e potrebbero avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria.

Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine degli scioperi.

I treni garantiti

Garantite da Trenitalia alcune corse nazionali che per legge non possono saltare e il cui elenco si trova sul sito dell’azienda. Salvi anche i treni regionali nelle fasce orarie più battute dai pendolari, quelle tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Qui l'elenco: https://www.trenitalia.com/it/informazioni/treni_garantiti_incasodisciopero.html

Informazioni

Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo Fs Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.

Caos in Valsugana

Inoltre, con riferimento alla linea ferroviaria della Valsugana, si informa che l’interruzione da Primolano a Bassano, causata a gennaio da un distacco franoso, proseguirà fino al 29 marzo; a seguito della riapertura della SS47 sono stati pero ripristinati i tempi di percorrenza originari dei bus sostitutivi. Con riguardo sempre alla Ferrovia della Valsugana si informa infine che dalle ore 08:00 alle ore 14:00 di domenica 10 marzo 2024, per lavori programmati di manutenzione straordinaria, la circolazione tra le stazioni di Trento e di Bassano del Grappa e sospesa ed i treni cancellati sono sostituiti con bus (si veda l’orario allegato). Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia, mentre e sempre ammesso il cane da assistenza.