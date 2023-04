PADOVA - Il grande asse Confindustria-Ascom alla guida della Camera di Commercio sarà totalmente confermato, ma con un'importante novità: se il presidente continuerà ad essere Antonio Santocono, il nuovo vice è destinato a diventare Patrizio Bertin. È quanto trapela dalle categorie in vista del rinnovo dei vertici dell'ente camerale in scadenza a luglio.

Il via libera

Nella stanza più importante di Piazza Insurrezione continuerà a sedere Santocono, presidente del Gruppo Corvallis ed ex presidente di Padova Hall, la società che gestisce la Fiera. È espressione del mondo industriale ed è al timone della Camera di Commercio dal 2018. Tutte le categorie sono d'accordo nel confermarlo per altri cinque anni: oltre a Confindustria e Confcommercio hanno dato l'ok Confesercenti, Confartigianato, Cna, Coldiretti, Cia e Confagricoltoura. Santocono, 73 anni tra poche settimane, è apprezzato per le sue capacità di mediazione, per la grande conoscenza del tessuto imprenditoriale padovano e per l'importante rete di conoscenze istituzionali creata negli ultimi anni.

I commercianti

La novità più importante riguarda invece la vicepresidenza. Sarà ancora espressione dell'Ascom ma trapela una novità: non più Franco Pasqualetti bensì Patrizio Bertin, già presidente della Confcommercio e quindi uomo molto noto nell'ambiente camerale e non solo. L'iter per il rinnovo delle cariche è già partito perché ogni associazione di categoria deve presentare la documentazione relativa ai propri associati e sono previsti poi controlli da parte della Camera di Commercio stessa e della Regione Veneto. Quando questa procedura di verifica sarà completata, verrà stabilito quanti membri avrà in Consiglio camerale ogni categoria. A quel punto le varie categorie presenteranno i propri candidati al Consiglio camerale. Una volta eletti, saranno proprio i nuovi consiglieri ad eleggere all'unanimità Santocono. L'elezione è attesa per il mese di luglio e la strada appare segnata. Nessuna battaglia, nessun braccio di ferro, nessuna trattativa. Il mondo economico sarà compatto in un periodo caldissimo condizionato prima dall'aumento del costo delle materie prime e poi dalla crisi energetica.

Le partecipate

Trattative tese e serrate si attendono eccome, invece, per una delle più importanti società partecipate del Comune di Padova: il mercato agroalimentare Maap. Il CdA sta per terminare il proprio mandato e la grande incognita riguarda il presidente Maurizio Saia, ex assessore della giunta Bitonci che poi contribuì in modo decisivo a far cadere l'amministrazione appoggiando Giordani. I grossisti sono in fermento e chiedono al sindaco un cambio al vertice ma per ora sono fermi in attesa delle mosse comunali: le prossime settimane saranno decisive. Nessuna sorpresa invece per il CdA di Aps, la società che gestisce parcheggi e linee del tram. Riconferme certe per il presidente Giuseppe Farina e l'ad Riccardo Bentsik.