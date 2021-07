No green pass, un migliaio in corteo, tante famiglie a Padova. In 400 a Vicenza

PADOVA - Oltre un migliaio di persone hanno preso parte questo pomeriggio a Padova ad un corteo organizzato dai movimenti che si oppongono al green pass e alle vaccinazioni anticovid. Una manifestazione rumorosa, ma pacifica, seguita in modo discreto dalle forze dell'ordine, nella quale c'erano dimostranti di tutte le fasce d'età, in particolare giovani famiglie con bambini.

Anche a Padova sono risuonati i soliti slogan come "libertà, libertà" "no al green pass" e '"asciate stare i bambini". Il serpentone è partito da piazza del Duomo e, snodandosi per le vie del centro storico, è confluito fino in piazza della Valle. Poche centinaia di persone, invece, hanno caratterizzato la protesta a Verona. I manifestanti hanno scandito lo slogan «uomini siate, non pecore matte», preso in prestito da un celebre verso di Dante nel V canto del Paradiso. La protesta, questa volta autorizzata dalla Prefettura e dalla Questura, al contrario di quella di sabato scorso sfociata nella denuncia di 14 persone, è stata organizzata sotto l'egida di «Verona per la libertà».

Lo striscione è stato esposto davanti a Palazzo Barbieri, sede del municipio. Poche centinaia, circa 400, gli anti green pass in Campo Marzio a Vicenza.