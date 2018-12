A Natale pranzo con i poveri della città: attesi settecento ospiti

di Federica Cappellato

PADOVA - La solidarietà è servita. In tavola, con Il Natale è più bello se c'è posto per tutti. Domani oltre 700 persone parteciperanno ai Pranzi di Natale con i poveri, amici della Comunità di Sant'Egidio. Il pranzo di Natale si terrà alle 13 nella Chiesa dell'Immacolata, in via Belzoni 71. La scelta è squisitamente evangelica: negli occhi dei poveri si riconoscano, è l'invito, gli occhi del bambino Gesù.