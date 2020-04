CAMPOSAMPIERO - E’ nata in macchina nel parcheggio davanti la portineria dell’ospedale di Camposampiero. La mamma non ha avuto il tempo di raggiungere la sala parto. Rania, il nome della bambina che aveva fretta di venire al mondo, è la quarta figlia di una famiglia marocchina che abita a San Giorgio delle Pertiche. La piccola sta bene e da ieri pomeriggio è ricoverata sotto osservazione al nido del nosocomio intitolato a “Pietro Cosma”.

Una storia emozionante quella vissuta dalla famiglia di origini africane che vive da anni nel Camposampierese e dalle centraliniste dell’ospedale, sorprese per la straordinaria esperienza: «Saranno state le 14.30 quando un uomo che non parlava bene l’italiano si è presentato in portineria per chiedere aiuto. - raccontano le operatrici che hanno assistito all’evento - Noi eravamo appena entrate in servizio per sostituire i colleghi. L’uomo non riusciva a spiegarsi bene e in un primo momento tra di noi c’è stata un po’ di incomprensione. Era agitato, dapprima ci ha chiesto una carrozzina per trasportare la moglie all’ospedale. Poi ci ha fatto capire, in qualche modo, che la moglie era in macchina e che stava aspettando un bambino. Prassi vuole che dobbiamo verificare se poter concedere dei beni dell’ospedale a chi ne fa richiesta. Per questo è uscita una collega per accertarsi di quanto diceva quell’uomo. Appena affacciata al parcheggio ha visto una scena incredibile: chiusa nell’auto, con il finestrino aperto, c’era la mamma che teneva amorevolmente la piccolina, Rania, tra le braccia».

Le centraliniste hanno avuto la prontezza di chiedere aiuto. «Dopo esserci immediatamente riprese dalla grande emozione - raccontano - abbiamo chiamato il 118 e telefonato alla dottoressa di turno del reparto di ostetricia. Tempo due minuti le infermiere e il medico sono scese in strada e hanno raggiunto la donna e la bimba nel parcheggio dell’ospedale». «Quando i medici e i sanitari sono passati davanti alla nostra postazione eravamo agitatissime - rivelano -. Abbiamo chiesto com’erano le condizioni della bimba e il medico ci ha rassicurato. Il papà, nel frattempo, era felicissimo perchè non c’erano stati problemi. Ci ha ringraziato con un largo sorriso ed ha seguito la famiglia nel reparto di ostetricia». Rania, accompagnata dai genitori, è stata trasferita al quarto piano dell’area blu del nosocomio cittadino. I medici hanno immediatamente verificato le condizioni della piccola e hanno successivamente ricoverato la neonata a titolo precauzionale al nido. Accanto a lei, frastornati ma contenti, i genitori che hanno ringraziato ripetutamente l’equipe medica che è intervenuta nel park dell’ospedale.

LE FELICITAZIONI

La bella notizia è giunta anche nel comune di appartenenza della famiglia marocchina. Il sindaco di San Giorgio delle Pertiche Daniele Canella si è informato di come sono andate realmente le cose e si è compiaciuto per il finale ositivo della vicenda augurando ogni bene alla piccola Rania. Felice e commossa anche la consigliera comunale sangiorgense Debora Costa, che ricopre la delega alle politiche per la famiglia, di professione ostetrica proprio al “Cosma” di Camposampiero. Dopo il susseguirsi, in questi giorni, di informazioni preoccupanti dall’ospedale cittadino con una ventina di dipendenti dell’ulss 6 Euganea contagiati al covid -19, reparti chiusi alle visite dei parenti e in uno stato di continua emergenza sanitaria, ieri finalmente, una bellissima notizia dal nosocomio dell’Alta padovana che dona speranza per il futuro.

