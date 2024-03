PADOVA - Si pagavano il mutuo della casa in centro grazie a un giro di squillo: emesso il decreto di confisca. Nei giorni scorsi personale della guardia di finanza e della polizia di Padova hanno dato esecuzione al decreto, non definitivo, emesso dal Tribunale di Venezia.

Nel luglio 2023 l'appartamento di 160 metri quadri era stato sequestrato: l'indagine nasce da alcuni accertamenti patrimoniali su una coppia di origine cinese che sembrava dichiarare molto meno del dovuto. L'abitazione era segnata come loro residenza ed era la base di un giro di prostituzione, che avrebbe fruttato il denaro necessario a pagare il mutuo della casa. I due coniugi hanno precedenti anche per reati in materia di stupefacenti ed erano stati ritenuti socialmente pericolosi sulla base delle previsioni del cosiddetto Codice antimafia.