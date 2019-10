Tutti alla fiera, ma passano i vigili e fanno strage di multe alle auto d'epoca

di Elisa Fais - Alberto Rodighiero

PADOVA - Apreed è subito caos parchegg. La 36. edizione della fiera capace di attirare 120mila visitatori ha aperto ieri, per gli operatori del settore, da oggi (inaugurazione ufficiale alle 11) a domenica stand a disposizione del pubblico, con inaugurazione ufficiale oggi alle 11.Ma sono subito emersi, come accade ogni anno, problemi legati a traffico e parcheggi. Già ieri mattina le strade limitrofe alla fiera sono state prese d'assalto dagli automobilisti, molti i veicoli con targa straniera, che hanno parcheggiato sui marciapiedi, tra le aiuole o in spazi privati. Solo al mattino, soprattutto in via Rismondo e in via Goldoni, a sera il bliancio è stato di 100 sanzioni. Il massimo afflusso è atteso tra domani e domenica, previste code in entrata e in uscita dalla zona Stanga.