Tutti alla fiera, ma passano i vigili e fanno strage di multe alle auto

ROVIGO - Dalla pioggia che l’anno scorso rovinò la domenica, giorno clou della Fiera d’ottobre, alla giornata quasi estiva di questa edizione. Gli opposti si sono verificati e così quest’anno gliche affollano il centro della città possono probabilmente essere soddisfatti, anche se le somme si tireranno alla fine. Di certo la città piena come è stata ieri dovrebbe aver permesso di fare affari sia allache vendevano prodotti di ogni genere, dai prodotti artigiani all’abbigliamento a tanto altro ancora, sia a quelle che propongono alimentari delle rispettive zone e ancora i venditori di piadine, panini, hamburger e anche piatti tipici, che avevano i tavoli pieni. Festa doveva essere, insomma, e festa è stata. Un po’ meno festa, invece, per tutti coloro che sabato si sono visti laNon c’è stata strada del centro che si si salvata dal giro di controllo, che fosse via Verdi o via Sacro cuore e altre, dove i vigili