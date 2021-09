Tenta di attraversare i binari, travolto dall'Eurocity. Sulla Milano-Venezia ritardi anche di due ore

GRISIGNANO - Un uomo è stato investito mortalmente, nel tardo pomeriggio, sulla linea ferroviaria Milano - Venezia dall'Eurocity diretto a Ginevra, all'altezza della stazione di Grisignano di Zocco. Sul posto gli agenti della Polfer. Da capire la dinamica di quanto accaduto, da una prima ricostruzione l'uomo sarebbe sceso da un treno e avrebbe tentato di attraversare i binari.

APPROFONDIMENTI MESTRE-PADOVA Tamponamento a catena in autostrada: oltre 8 chilometri di code

Numerosi i treni cancellati, o colpiti da ritardi fino a due ore. Dalle 19.57 il traffico ferroviario ha iniziato a funzionare di nuovo, dopo gli accertamenti dei magistrati sul luogo del tragico investimento, anche se ancora con ritardi fino a 70 minuti.

Gli aggiornamenti di Trenitalia alle 20.30

Il traffico è in graduale ripresa dopo gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria.Maggior tempo di percorrenza attuale fino a 70 minuti per i treni in viaggio.

I treni che hanno superato Grisignano di Zocco, coinvolti nella precedente sospensione del traffico, hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 135 minuti. I treni FR 9748 Venezia Santa Lucia (16:48) - Milano Centrale (19:15) ed EC 42 Venezia Santa Lucia (16:18) - Domodossola (20:43) viaggiano con un maggior tempo di percorrenza fino a 195 minuti.

Alcuni treni della relazione Verona - Venezia possono avere origine o terminare la corsa a Vicenza o Padova.

Attivi il servizio sostitutivo con bus per i collegamenti Regionali tra Vicenza e Padova e il servizio di smart caring.

Treni direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza fino a 135 minuti:

• FR 9743 Torino Porta Nuova (15:08) - Venezia Santa Lucia (19:37)

• EC 326 Venezia Santa Lucia (17:18) - Chiasso - Zürich Hauptbahnhof (23:27)

• R 33653 Verona Porta Nuova (18:34) - Venezia Santa Lucia (20:56)

Treni direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti:

• FR 9758 Trieste Centrale (17:05) - Milano Centrale (21:15)

• RV 3551 Verona Porta Nuova (18:22) - Venezia Santa Lucia (19:50)

• RV 3508 Venezia Santa Lucia (19:10) - Verona Porta Nuova (20:38)

• RV 3523 Verona Porta Nuova (19:22) - Venezia Santa Lucia (20:50)

Treno instradato sul percorso alternativo via Bologna con un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti:

• FR 9748 Venezia Santa Lucia (16:48) - Milano Centrale (19:15)

Il treno oggi non ferma a Vicenza. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Treno instradato sul percorso alternativo via Castelfranco Veneto con un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti:

• FR 9741 Milano Centrale (15:45) - Venezia Santa Lucia (18:12)

Il treno oggi non ferma a Padova. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Treni instradato sul percorso alternativo via Castelfranco Veneto con un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti:

• RV 3506 Venezia Santa Lucia (18:10) - Verona Porta Nuova (19:38)

Il treno oggi ferma nelle stazioni di Treviso Centrale, Castelfranco Veneto, Cittadella e non ferma a Padova.

• RV 3505/65573 Verona Porta Nuova (16:22) - Venezia Santa Lucia (17:50)

Il treno oggi ferma nella stazione di Castelfranco Veneto e non ferma a Padova.

Treni parzialmente cancellati:

• R 17208 Venezia Santa Lucia (16:04) - Verona Porta Nuova (18:26): limitato a Grisignano di Zucco (17:05)

• R 33655 Verona Porta Nuova (16:34) - Venezia Santa Lucia (18:56): limitato a Vicenza (17:31)

• R 17214 Venezia Santa Lucia (16:34) - Vicenza (17:52): limitato a Padova (17:18)

• R 17218 Venezia Santa Lucia (17:34) - Vicenza (18:52): limitato a Padova (18:18)

• R 33651 Verona Porta Nuova (17:34) - Venezia Santa Lucia (19:56): origine da Grisignano di Zucco (18:46)

• R 17220 Venezia Santa Lucia (18:04) - Verona Porta Nuova (20:26): origine da Vicenza (19:20)

• R 17231 Vicenza (18:08) - Venezia Santa Lucia (19:26): origine da Padova (18:41)

Treni cancellati:

• RV 3504 Venezia Santa Lucia (17:10) - Verona Porta Nuova (18:38)

• RV 3507 Verona Porta Nuova (17:22) - Venezia Santa Lucia (18:50)

• R 33653 Verona Porta Nuova (18:34) - Venezia Santa Lucia (20:56)

[Foto ferrovie.it]