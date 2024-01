VIGODARZERE (PADOVA) - Si è spento l'altra notte Silvano Noventa, 70 anni, presidente della Pro Loco e anima delle tante iniziative che vede impegnata nel territorio l'associazione. Un lutto che colpisce la comunità di Vigordarzere. Noventa lottava con una malattia, ma questo non gli aveva impedito di essere, come sempre, presente e disponibile. Fra gli impegni anche l'organizzazione degli appuntamenti che accompagnano il periodo di Natale e fra questi anche la festa dell'Epifania, in programma sabato. Era stato proprio lui a tenere gli ultimi contatti il 29 di dicembre con chi doveva essere presente all'evento, tanto che nessuno avrebbe immaginato di ricevere ieri, 2 gennaio, la notizia della sua morte.

LA MALATTIA

La notte di Natale Silvano aveva cantato in chiesa, incontrando gli amici, e la sera di mercoledì 27 aveva presieduto il direttivo della Pro Loco di cui era presidente da vent'anni, ruolo che gli era stato confermato anche tre anni fa. Ma Silvano, che di lavoro faceva il grafico, si occupava anche di realizzare le varie locandine degli eventi, che faceva con gran piacere. Il settantenne era attivo anche nella sagra di Saletto, in quella del capitello di Sant'Antonio come Pro Loco e in quella di Vigodarzere.

A marzo dell'anno scorso, a causa di una malattia, aveva perso la moglie Gabriella a cui era rimasto sempre accanto. E a distanza di pochi mesi i figli Greta e Mattia si ritrovano ad affrontare nuovamente un lutto con la perdita del papà.

IL CORDOGLIO

«Stanotte siamo stati raggiunti da una dolorosa notizia: Silvano Noventa, presidente della Pro Loco Vigodarzere, è mancato per malattia - è il ricordo del sindaco Adolfo Zordan - Aveva compiuto 70 anni a maggio e negli ultimi 20 anni aveva ricoperto l'incarico di presidente della Pro loco. A lui dobbiamo tanto, per tutto il lavoro e il supporto che insieme all'associazione ha fornito al Comune di Vigodarzere in tutti questi anni, affiancando le diverse amministrazioni nell'organizzazione degli eventi pubblici. Lo ricordiamo impegnato nel Concorso ippico, nella Fiera di San Martino, nelle numerose iniziative legate al Natale e al Carnevale e in tante altre manifestazioni promosse e organizzate con il Comune. Sempre presente, aveva partecipato al concerto dei cori del nostro territorio, svoltosi il 17 dicembre. Ci stringiamo con affetto ai figli Greta e Mattia, che lo scorso marzo avevano perso la mamma Gabriella, che Silvano aveva amorevolmente accudito in tutto il decorso della sua malattia».

I funerali saranno celebrati venerdì 5 gennaio alle 10 nella chiesa di Vigodarzere.