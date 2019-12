di Donatella Vetuli

PADOVA - Addio a Nicolò Luxardo, l'industriale che riuscì a ricostruire la fabbrica distrutta dai bombardamenti e a consolidare così una dinastia, quella del maraschino, che non ha conosciuto sconfitte. Se ne è andato a 92 anni, nella sua casa di Padova, dove abitava con la moglie Anna Maria Angelini. La sua storia, come quella della famiglia, è legata alle vicende della Dalmazia, paese in cui nacque il famoso liquore, e del Veneto dove i Luxardo giunsero dopo il 1943, anno in cui gli alleati...