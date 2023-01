PIOVE DI SACCO/CODEVIGO - Profondo cordoglio a Codevigo per la morte di Marco Levi, parrucchiere che gestiva la sua attività nel centro del Piovese, venuto a mancare all’età di soli 41 anni. Una veloce malattia , implacabile , è quella che ha colpito Levi e che si è manifestata solo poche settimane fa. L’uomo, che non aveva mai avuto problemi di salute in precedenza, avrebbe accusato dei dolori a un braccio : pensava che fossero dovuti proprio all ’ attività di parrucchiere, che obbliga a usare forbice e pettine per molte ore nel corso della giornata. Dopo i primi accertamenti però ci si è accorti che si trattava di una malattia ben più grave .

La sofferenza

Marco Levi si è subito rivolto ai medici dell’ospedale di Padova che lo hanno preso in cura, praticando anche un intervento chirurgico che però poco ha potuto fare nei confronti del male che è progredito in m odo ineluttabile e rapido , costringendolo anche a interrompere la sua amata professione. La morte infatti è arrivata nella mattinata di ieri , mentre Marco era ricoverato nel reparto di C hirurgia dell’ospedale padovano . Levi gestiva da qualche anno un negozio in proprio nel centro di Codevigo come parrucchiere per signora, dopo aver lavorato per alcuni anni a Piove di Sacco , suo paese di residenza , e aver studiato alla scuola professionale per parrucchieri di Padova. Come artigiano parrucchiere era molto stimato e la sua scomparsa ha fatto subito il giro del paese di Codevigo , ma anche di Piove di Sacco dove abitava, e in molti si sono subito affrettati a portare il loro cordoglio alla compagna Linda e alla mamma di Marco, che abitano nella cittadina .

Il ricordo