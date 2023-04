CONSELVE - Addio Fabrizio, uomo delle istituzioni a servizio delle comunità locali con passione e impegno. Grande commozione in tutta la Bassa padovana per la scomparsa all'età di 65 anni di Fabrizio Baldo, apprezzato segretario comunale in molti comuni. Il dottor Baldo, originario di Anguillara Veneta, classe 1957, dopo gli studi tecnici a Padova, aveva intrapreso l'università iscrivendosi alla facoltà di Scienze politiche. Per sostenersi agli studi aveva anche lavorato per diversi anni alla libreria internazionale Draghi come commesso. Raggiunta la laurea, aveva sostenuto il concorso nazionale per diventare segretario comunale, superandolo brillantemente: la prima destinazione fu per lui il Friuli Venezia Giulia. Da Tramonti di Sotto, nell'udinese, si avvicinò ottenendo il posto in provincia di Padova, precisamente come segretario comunale di Campodoro. Successivamente si trasferì nella Bassa prestando servizio ad Arzergrande, Bagnoli, Brugine, Legnaro e Casalserugo.

L'EMERGENZA

In quest'ultimo comune è vivo il ricordo del suo lavoro in qualità di responsabile delle attività amministrative dell'ente locale: particolarmente apprezzata la sua opera in occasione dei difficili mesi dell'alluvione del Bacchiglione nell'autunno del 2010 durante i quali coordinò insieme al sindaco Elisa Venturini il lavoro di soccorso e di ripristino nel territorio alluvionato. «Nei miei dieci anni di sindaco è stata una delle figure più significative che mi hanno affiancato, uomo affidabile, equilibrato, competente, sincero che mi ha supportato e con il quale mi sono confrontata nell'attività amministrativa. Persona perbene verso la quale ho vero affetto e riconoscenza», ricorda commossa l'attuale consigliere regionale Venturini. Anche con il primo cittadino attuale, Matteo Cecchinato vi è sempre stato un bel rapporto: «Fabrizio è stato un uomo con un grande senso della giustizia, della dedizione al lavoro e della equità. Era un uomo che, grazie alla sua grande professionalità, ha saputo rappresentare e tutelare la nostra comunità».

Fabrizio Baldo nel maggio del 2019 aveva raggiunto l'età della pensione, per dedicarsi alle sue passioni, la bicicletta e le escursioni in montagna a funghi. Nel settembre dello stesso anno si manifestarono i primi sintomi della malattia contro la quale ha combattuto per oltre tre anni: negli ultimi mesi le sue condizioni si sono aggravate e dopo un ricovero a Schiavonia, ha trascorso gli ultimi giorni nell'ospedale di comunità di Conselve, la città dove viveva dopo il matrimonio con Mariagabriella, che l'ha accompagnato durante tutta la malattia, con l'aiuto dei due figli, Alberto e Francesco. I funerali di Fabrizio Baldo saranno celebrati oggi, 28 aprile, alle 15.30 nel Duomo di Conselve e per volontà della famiglia verranno raccolte offerte per il Cuamm, Medici con l' Africa, a cui i Baldo sono legati da tempo.