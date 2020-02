E' morta ieri sera all'ospedale di Padova Catia

Gazzetta, 58 anni, dipendente delle Poste, la donna coinvolta

lo scorso 11 febbraio in un incidente stradale in viale della Ricerca

Scientifica, nella zona industriale cittadina. Catia Gazzetta

stava attraversando la strada per andare al lavoro

quando è stata investita da un'auto. Si

dovrà verificare se la vettura stesse rispettando i limiti di

velocità e se la donna si trovasse sulle strisce pedonali.

A travolgerla, secondo gli accertamenti, è stato un padovano

di 34 anni che l'ha investita con la sua Fiat Tipo, fermandosi

subito dopo per prestare soccorso. Sottoposto ai test di rito

l'uomo è risultato negativo all'alcoltest. La Procura di Padova

ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale.