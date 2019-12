Non regge al dolore: se ne va un mese dopo la morte della figlia Vittoria

di Nicoletta Cozza

BAGNOLI - Un mese. Solo un mese è sopravvissuta senza l'amata figlia, stroncata da un male che non perdona a 75 anni. In questi trenta giorni si è lasciata andare, ha deciso che non aveva più senso andare avanti, anche perche, cieca da tempo, ormai il mondo continuava a vederlo solo attraverso gli occhi della figlia. Quando quest'ultima è mancata, quindi, per l'anziana, 97enne ma perfettamente lucida, il buio della vita è stato insopportabile. Francesca Scapin venerdì ha raggiunto la sua...