PADOVA - Il Comune fa scattare il giro di vite nei confronti dei monopattini elettrici: non potranno circolare nelle aree di pregio del centro storico – in primis sul Listòn – e per loro diventano off limits anche le Riviere. Entro la fine del mese – il servizio sarà presentato ai padovani la settimana prossima – anche a Padova sbarcheranno mille monopattini elettrici in condivisione che sono destinati ad invadere centro e quartieri. Anche...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati