Grandinata e paura a Montagnana: chicchi grossi come noci

PADOVA - Solo 5 minuti ma di autentico terrore vissuti oggi nel tardo pomeriggio a Montagnana, dove si è abbattuta una forte grandinata, con chicchi grossi come noci.



Il temporale ha cominciato ad annunciarsi quando il cielo si è fatto via via sempre più nero. Il profilarsi di nubi bianche stagliate sul cielo scuro come inchiostro ha fatto capire l’intensità del fenomeno che di lì a poco ha colpito la zona. Ultimo aggiornamento: 20:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA