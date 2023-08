RUBANO (PADOVA) - Il medico di base con disponibilità nell'accogliere nuovi pazienti è a Torreglia, comune a circa 15 chilometri da Rubano: prendere il posto oppure restare senza medico di famiglia? Impossibile la seconda opzione, e così una coppia di Sarmeola, rimasta senza medico perchè è in pensione dal primo agosto, ha accettato l'unica possibilità al momento per il distretto di competenza, con tutti i disagi che comporta. Nessun sostituto in vista e nessun medico nelle vicinanze che abbia la possibilità di accogliere nuovi pazienti.

Le difficoltà

Ad incidere sulla difficoltà c'è la crisi della medicina territoriale. Secondo la mappa della Regione Veneto, emessa ad aprile di quest'anno, a Padova e provincia risultano scoperti 92 ambulatori di medici di famiglia. E le carenze non si registrano solo nelle zone periferiche, ma cominciano a farsi sentire anche in centro e nella cintura urbana. L'esperienza che Sabrina Bettella e il marito stanno vivendo ne è l'esempio lampante. Entrambi sono cardiopatici, ma il marito lo è in forma grave e quindi ha bisogno di terapie farmacologiche continuative, e il medico di base è un punto di riferimento fondamentale. «Quando lunedì mattina mio marito è andato al distretto sanitario di zona per essere assegnati ad un altro medico - ha raccontato la donna - siamo rimasti esterrefatti nell'apprendere che l'unica disponibile è una dottoressa a Torreglia, questo vale per noi e per gli altri pazienti che si sono ritrovati senza medico di base. Ho chiamato l'ambulatorio già stamattina (ieri, ndr), in orario pazienti, ma non sono ancora riuscita a contattare il medico. A questa difficoltà si collega anche il fatto che nessuno di noi è ancora in possesso della propria cartella medica che potremo ritirare a partire dal 15 agosto nel vecchio ambulatorio. Una situazione assurda. E se è difficile per noi, non oso immaginare per gli anziani».

Raccolta firme

Un problema diffuso per il quale anche il Pd di Rubano aveva avviato una raccolta firme allegata ad una petizione e inviata in Regione Veneto: 515 firme per segnare le carenze nei servizi socio-sanitari, primo fra tutti la mancanza di medici di medicina generale. «Situazione che comporta per centinaia di persone sul nostro territorio, in particolare anziani e persone fragili, l'assenza di un punto di riferimento fondamentale per l'accesso alle fasi di diagnosi e di cura», scriveva il Pd nella lettera.