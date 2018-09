Il primario: «Ecco perchè vado via». Si allarga la crisi dei medici pediatri

di Luca Marin

CAMPOSAMPIERO - «Non vado via da Camposampiero perchè sono stanco di lavorare o per motivi economici. Ho deciso di rassegnare le dimissioni semplicemente perchè ho difficoltà a garantire i servizi e le prestazioni che io e i collaboratori abbiamo fornito ai cittadini da sei anni e mezzo a questa parte, da quando sono stato nominato primario. Le polemiche non mi riguardano: se non sono messo nelle condizioni di agire come credo sia giusto fare, è bene lasciare il posto ad altri». Il primario di pediatria...