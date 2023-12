SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) - San Martino di Lupari in fermento. Giovedì sera è cominciata la nuova edizione di MasterChef Italia, la numero 13, e tra i concorrenti c'è anche un sanmartinaro. Si tratta di Alberto Pierobon, 34 anni, sposato con Laura Salvadori, lavora in un supermercato dov'è responsabile del reparto pescheria. Notizia mantenuta nel massimo riserbo. Il protagonista ha la consegna del silenzio più assoluto. Sono le regole dei programmi televisivi, valgono per tutti. Come vuole il programma, i partecipanti devono essere appassionati di cucina, non devono essere professionisti del settore pena la squalifica immediata. Ed Alberto, per quanto si è potuto conoscere, ama stare tra i fornelli. Nessuno dei suoi familiari ha a che fare con la ristorazione. Diletto puro e semplice, anzi, in questo caso è meglio dire assolutamente genuino.

Com'è tradizione del programma, i giudici, gli chef Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, non hanno mezze misure. Non risparmiano nulla ai concorrenti. Concorrenti che nel primo appuntamento si sfidavano per la conquista del grembiule bianco che ammette direttamente a far parte della Masterclass. Chi ha ottenuto il grembiule grigio dovrà vedersela nella prossima puntata con il giudice ombra, novità di questa edizione, ed ovviamente anche con quelli del trio. Per Alberto Pierobon è stato un trionfo. I cinque minuti forse di maggior tensione della sua vita quelli che hanno visto l'attenta analisi del suo piatto. Piatto che con grande coraggio ha scelto tra quelli più complessi. Di fronte agli chef ha prodotto un'anatra con verdure caramellizzate con salsa al topinambur. Al termine dell'analisi ecco i complimenti dei giudici per la perfetta cottura, sottolineando che è migliore anche di quelle che cucina chi di lavoro fa il cuoco. Non poteva quindi che indossare il grembiule bianco Alberto che è da qualche anno che coltiva la passione per la cucina.

Ha cominciato casualmente, non c'è stata una persona o situazione particolare. L'elemento singolare è che da subito ha voluto cimentarsi in piatti elaboratori, quelli cosiddetti gourmet, di alto livello, da chef stellati come si suole dire. La strada intrapresa sembra quindi ottima. Anche il sindaco di San Martino di Lupari condivide la particolare notizia e scrive nei social: «Il nostro concittadino Alberto Pierobon nella Masterclass 2023 di MasterChef Italia. Facciamo tutti il tifo per lui il giovedì sera. Alberto, ti auguro di cuore di raggiungere i tuoi traguardi. Orgoglio sanmartinaro!". Un orgoglio che continua dopo che la città di San Martino di Lupari ha tifato alcuni mesi fa, per un altro cittadino, il cantante e musicista Alex Sure, all'anagrafe Alessandro Sicuro, secondo classificato nella terza edizione della trasmissione Rai "The Voice Senior" dove, primo in assoluto, ha portato e fatto ancor più amare il rock puro, nel suo caso quello degli Ac/Dc, facendosi apprezzare per le doti canore, ma anche per quelle umane. Ora il sostegno è tutto per Alberto con la speranza che raggiunga la finale.