Chiuso per 10 giorni market etnico: carne scaduta, blatte, topi

PADOVA - Controlli della polizia in piazza De Gasperi a Padova, dopo i numerosi esposti presentati dai residenti. che lamentano episodi di degrado all’interno dell’area. Questa mattina una task force, composta da agenti di Polizia, operatori dell’ULSS 6 di Padova e della Polizia Locale, coadiuvati da pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine del Veneto, ha passato al setaccio tutta la zona, compresa l’area verde.



Nel corso dell’attività sono state identificate 40 persone, 12 veicoli e controllati 30 stranieri che stazionavano nella piazza. In particolare sono stati sottoposti a controllo due minimarket etnici, in uno dei quali è stata accertata la commercializzazione di carne scaduta, priva di tracciabilità, senza idonea etichettatura e in diversi casi in stato di iniziale putrefazione. L’ispezione eseguita in alcuni locali dell’esercizio commerciale ha inoltre rilevato la presenza di blatte e abbondanti residui di escrementi di topo. Sono state rilevate anche violazioni riguardanti la mancata pesatura delle bilance e l’esposizione per la vendita al pubblico di merce alimentare scaduta (latte in polvere per l’infanzia, pasta, bevande, farina, bevande in lattina) per un totale di 95 confezioni. Dopo aver sequestrato tutti i prodotti non conformi, per ragioni igienico sanitarie al titolare di origine bengalese è stata sospesa per 10 giorni la licenza dell’attività commerciale di vendita al dettaglio.

