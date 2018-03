Marilena commossa: «Grazie per gli aiuti, non volevo disturbare»

di Luisa Morbiato

PADOVA - «Mi sento un po’ meglio, ma non volevo disturbare. Voglio ringraziare tutte le persone che si sono preoccupate per me»., la settantacinquenne che mercoledì è svenuta in un supermercato dell’Arcella sopraffatta dal freddo e dalla fame, non si attendeva certo questa gara dinei suoi confronti. «Io non so chi sia stato ad aiutarmi - confida - ma tanta preoccupazione per me mi ha fatto sentire meglio. C’è anche chi è venuto a farmi un po’ di compagnia, oltre ad una spesa. Una signora è passata a trovarmi e mi ha portato perfino tè e biscotti. Qualcun altro mi ha sistemato la stufetta. Fa ancora abbastanza freddo ma spero che migliori anche la stagione. Quello che davvero non volevo era portare disturbo, ma sono stati tutti gentili. Grazie ancora a tutte le persone, quello che desidero è poter trascorrere i miei anni in modo normale e ora credo che potrò farlo».Marilena, che vive in zona, è stupita che la sua vicenda abbia suscitato tanta mobilitazione, un’ondata di solidarietà che sembra non fermarsi.